شكرا لقرائتكم خبر عن تعليقات نارية من جماهير ليفربول عن أداء محمد صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قامت جماهير ليفربول، بالتعليق على أداء المحترف المصري محمد صلاح لاعب الفريق عقب التعادل أمام كريستال بالاس.

وتعادل ليفربول أمام نظيره كريستال بالاس، تعادلًا سلبيًا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ونشرت جماهير ليفربول عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، ردود أفعالها عن محمد صلاح.

حيث قال أحد المشجعين: هل لدينا أي مهاجمين جيدين عدا محمد صلاح؟

ونشر مشجع آخر: يجب على محمد صلاح أن يتمنى الآن لو كان قد تعامل مع ساديو ماني بشكل أفضل قليلًا، حيث أنه بمفرده الآن.

وتابع آخر: أنا أعاني مع صلاح من فريق ليفربول هذا.

وواصل مشجع: صلاح يضيع جودته في فريق ليفربول المروع هذا، إنه يستحق الأفضل.

وكتب مشجع: محمد صلاح يحتاج إلى أن يكون أفضل على صعيد تمريراته.

وعلق مشجع عن الفرصة التي أهدرها جاكبو: كم مرة رأينا هذا الموقف بالضبط مع صلاح وماني؟.

وواصل آخر: جهود صلاح دائمًا ما تضيع في الهواء.

واختتم مشجع: صلاح يلعب مع رجال متشردين.