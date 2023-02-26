شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 بعد مباريات اليوم السبت 25-2-2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت منذ قليل أحداث مباريات اليوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2022-2023 والذي شهد على العديد من المواجهات القوية.

نتائج أهم مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

وتمكن فريق آرسنال من تحقيق الفوز على حساب نظيره نادي ليستر سيتي بهدف نظيف، قبل أن يحقق مانشستر سيتي الفوز على حساب نظيره نادي بورنموث برباعية مقابل هدف.

وسقط ليفربول في فخ التعادل السلبي دون أهداف أمام نظيره فريق كريستال بالاس في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2022-2023.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم السبت

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يتواجد في المركز الثاني.

1- أرسنال، 57 نقطة.

2- مانشستر سيتي، 55 نقطة.

3- مانشستر يونايتد، 49 نقطة.

4- توتنهام، 42 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد، 41 نقطة.

6- فولهام، 39 نقطة.

7- ليفربول، 36 نقطة.

8- برايتون، 35 نقطة.

9- برينتفورد، 35 نقطة.

10- تشيلسي، 31 نقطة.

11- أستون فيلا، 31 نقطة.

12- كريستال بالاس، 27نقطة.

13- نوتنجهام فورست، 25 نقطة.

14- ليستر سيتي، 24 نقطة.

15- وولفرهامبتون، 24 نقطة.

16- وست هام، 23 نقطة.

17- ليدز يونايتد، 22 نقطة.

18- إيفرتون، 21 نقطة.

19- بورنموث 21 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 18 نقطة.

