شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب فوز مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رفع إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، رصيده التهديفي، وذلك عقب إحرازه هدف لفريقه الإنجليزي أمام نظيره بورنموث.

ونجح مانشستر سيتي من الفوز أمام نظيره بورنموث، بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وأحرز هالاند هدف لمانشستر سيتي، ليصل عدد أهدافه 27 هدف، في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، عقب فوز مانشستر سيتي، كالتالي:

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي 27 هدفًا.

هاري كين، توتنهام 17 هدفًا.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد 14 هدفًا.

إيفان توني، برينتفورد 14 هدفا.

ألكسندر ميتروفيتش، فولهام 11 هدفًا.

ميجيل ألميرون، نيوكاسل 10 أهداف.

رودريجو، ليدز يونايتد 10 أهداف.

جابريل مارتينيلي، آرسنال، 9 أهداف.

بوكايو ساكا، آرسنال، 9 أهداف.

جيمس ماديسون، ليستر سيتي، 9 أهداف.

محمد صلاح، ليفربول، 8 أهداف.

مارتن أوديجارد، آرسنال، 8 أهداف.

هارفي بارنيس، بيستر سيتي، 8 أهداف.