أدوار مشبوهة لممول حزب الله

سلط اعتقال السلطات الرومانية لمحمد إبراهيم بزي أحد أبرز ممولي ميليشيا حزب الله اللبناني، حسب ما أعلنته واشنطن عن الدور الذي كان يقوم به وعن مدى تمادي وخطر ميليشيا حزب الله، وهذه نبذة عن سبب العقوبات الأمريكية وعن أعماله:

مكافآت العدالة

عرض برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار لقاء معلومات عن محمد إبراهيم بزي، كأحد أهم ممولي ميليشيا حزب الله اللبناني، والمدرج على قوائم الإرهاب الأمريكية منذ ثلاثة أعوام.

ونشر البرنامج ملصقا يحمل صورة بزي مع بعض المعلومات الرئيسية حوله وكتب «يستخدم محمد إبراهيم بزي أنشطته التجارية الدولية لتوفير الملايين من الدولارات لحزب الله اللبناني. إذا كانت لديك معلومات عن شبكاته المالية، راسلنا فقد يمكنك الحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار»، حيث أرفق أرقام الهاتف الخاصة للتواصل معه.

واعتبرت الوزارة الأمريكية بزي بأنه «ممول رئيسي لمنظمة حزب الله اللبنانية الإرهابية، من خلال أنشطته التجارية في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط»، مشيرة إلى أنه قدم ملايين الدولارات لدعم حزب الله عبر علاقاته الواسعة.

إرهابي عالمي

وقد أدرجت الخزانة الأمريكية بزي على قوائم العقوبات لديها في عام 2018، ووصفته بأنه «إرهابي عالمي» باعتباره أحد الممولين الرئيسيين لميليشيا حزب الله اللبناني.

وفرضت كذلك عقوبات على شركاته الخمس في أوروبا وغرب إفريقيا والشرق الأوسط، و«مجموعة خدمات الطاقة البلجيكية (غلوبال تريدينغ غروب)، وشركة المنتجات البترولية (يورو أفريكان غروب) ومقرها غامبيا، و3 شركات أخرى في الشرق الأوسط يمتلكها بزي أو له حصص كبيرة فيها.

وجاء في بيان العقوبات حينها أن بزي هو»ممول رئيسي لـ(حزب الله) يعمل عبر بلجيكا ولبنان والعراق».

كما أنه مرتبط بعلاقات تجارية مع منظمة (أيمن جمعة) وهو أحد المتهمين بالإتجار بالمخدرات وغسيل الأموال، إلى جانب عمله مع (عبدالله صفي الدين) ابن خالة زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله، والممثل الرئيسي للميليشيا في إيران، وفق المعلومات الأمريكية.

محمد إبراهيم بزي أبرز ممولي حزب الله

من مواليد (1964)

يبلغ من العمر 58 عاما

يحمل الجنسيتين اللبنانية والبلجيكية وجوازات سفر عديدة.

وينحدر من منطقة بنت جبيل جنوب لبنان.

له شبكة علاقات واسعة في دول أوروبا وإفريقيا ضمن مهام تمويل ميليشيا حزب الله اللبناني وتسويقها دوليا عبر تجارات وأعمال خارجة عن القانون كتجارة المخدرات وغسيل الأموال وغيرها.