كاليفورنيا مهددة بالثلوج والفيضانات

هددت عاصفة شتوية قوية، ضربت ولاية كاليفورنيا بفيضانات وانهيارات ثلجية، وقد تنخفض درجات الحرارة المنخفضة بين عشية وضحاها، إلى ما دون درجة التجمد في بعض المناطق، بينما قد يشهد وسط مدينة سان فرانسيسكو، درجات حرارة باردة قياسية، وفقًا لخدمة الطقس الوطنية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة المتوقعة البالغة 38 درجة فهرنهايت «3 درجات مئوية»، ستشهد أبرد درجة حرارة في المدينة منذ عام 2009.

تحذيرات الخطر

وصدرت تحذيرات من حدوث فيضانات مفاجئة، يومي الجمعة والسبت، واستمرارها للأيام القادمة في مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا، وهي منطقة يسكنها حوالي 6 ملايين شخص. وقالت خدمة الأرصاد الجوية، إنها حدثت بالفعل فيضانات مفاجئة في مقاطعة فينتورا، حيث سقط ما يصل إلى 7 بوصات «18 سم» من الأمطار، وفي مقاطعة لوس أنجلوس، قال خبراء الأرصاد إن الفيضانات المفاجئة، التي تهدد الحياة كانت ممكنة بالقرب من الجداول، والمناطق الحضرية، والطرق السريعة، والمناطق التي تعرضت لحرائق الغابات.

حيث تضمنت منطقة التهديد وسط مدينة لوس أنجلوس، وهوليوود وبيفرلي هيلز، والعديد من الضواحي.

وبينت خدمة الأرصاد الجوية: «من المتوقع حدوث انهيارات أرضية وانهيارات طينية».

إثارة الخوف

وعلى الرغم من هطول الأمطار الغزيرة، لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل خطيرة على الفور.

وقد أثار تساقط الأمطار بمعدل بوصة واحدة في الساعة، الخوف من الفيضانات أو الانهيارات الطينية. وصدرت تحذيرات بشأن الإخلاء في بعض المناطق المتضررة بالحروق، وعلى امتداد ميل من أوشينو، والذي يقع على الساحل الأوسط، بالقرب من سد فاض خلال العواصف الشهر الماضي.

وتم حث السكان على الاستعداد للفرار، في غضون مهلة قصيرة.

في غضون ذلك، كان الناس في أقصى الشرق يكافحون، للتعامل مع تداعيات العواصف في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وظل أكثر من نصف مليون شخص في ميتشجان بدون كهرباء، بعد أيام من واحدة من أسوأ العواصف الجليدية منذ عقود، والتي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، من خلال تدمير حوالي 3000 خط كهرباء مغلف بالجليد.

توقعات الطقس بكاليفورنيا:

توقع مركز التنبؤ بالطقس، التابع لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية، تساقطًا كثيفًا للثلوج فوق جبال كاسكيد وسييرا نيفادا، في عطلة نهاية الأسبوع.

تم إصدار تحذير من الانهيار الجليدي، لمنطقة سييرا نيفادا الخلفية حول بحيرة تاهو، التي تمتد على حدود كاليفورنيا ونيفادا.

قالت خدمة الأرصاد الجوية، إن تساقط ثلوج جديدة قرابة قدمين «61 سم»، بحلول يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يصل ارتفاعها إلى 5 أقدام أخرى