نشاط زلزالي في 8 دول والهزات مستمرة بتركيا

ضربت الزلازل والهزات الأرضية عدة دول اليوم من بينها زلزال في 8 دول بلغت قوتها فوق مستوى 4 ردجات في حين كان أعلاها في اليابان بقوة 6.1 درجات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتوالى الهزات الأرضية في تركيا بشكل مطرد، منذ 6 فبراير الجاري، فيما أوقع الزلزال الكبير عشرات الآلاف من القتلى، وسط خشية كثيرين شردتهم الكارثة من أن يعودوا إلى بيوتهم في ظل استمرار الهزات الارتدادية.

أقوى الزلازل المرصودة يوم 25 فبراير 2023

- تركيا: 5.5 درجات

- جزيرة هوكايدو - اليابان: 6.1 درجات

- كامتشاتكا - روسيا: 6.1 درجات

- فيلوتشنسك - روسيا: 5.0 درجات

- أربيل ونينوى - العراق: 4.3 درجات

- تيمور الشرقية: 4.6 درجات

- المكسيك: 4.7 درجات

- تشيلي: 4.1 درجات

- حيد وسط المحيط الأطلسي: 5.1 درجات

- سولهان - تركيا: 4.2 درجات

- هيتاي - تركيا: 4.1 درجات

- إندونيسيا: 4.9 درجات