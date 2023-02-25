ثلاثة مرشحين لحسم الانتخابات في نيجيريا

افتتحت مراكز الاقتراع في وقت متأخر من أنحاء نيجيريا حيث أجرت الدولة الإفريقية الأكثر اكتظاظًا بالسكان انتخابات رئاسية وبرلمانية وسط نقص في الأوراق النقدية على مستوى البلاد، مما ترك الكثيرين بدون وسائل نقل إلى مراكز التصويت الخاصة بهم. وتأتي الانتخابات وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف، من المتشددين المتطرفين في الشمال إلى الانفصاليين في الجنوب، على الرغم من أن المسؤولين لم يؤجلوا التصويت كما حدث في آخر انتخابين رئاسيين.

حيث يتنحى الرئيس الحالي محمد بخاري بعد فترتين مدتهما أربع سنوات.

ومن بين 18 مرشحًا رئاسيًا، ظهر ثلاثة متسابقين في الأسابيع الأخيرة ليحلوا محل بخاري: مرشح الحزب الحاكم، ومرشح حزب المعارضة الرئيسي، ومنافس الحزب الثالث الذي حصل على دعم قوي من الناخبين الأصغر سنًا.

المرشحون المحتملون

وتميزت فترة ولاية بخاري بمخاوف بشأن صحته المتدهورة والرحلات المتكررة إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي. ويوجد اثنان من كبار المرشحين في السبعينيات من العمر وكلاهما يعملان في السياسة النيجيرية منذ عام 1999.

على النقيض من ذلك فإن بيتر أوبي من حزب العمل يبلغ من العمر 61 عامًا هو أصغر المرشحين الأوائل، وقد ارتفع في استطلاعات الرأي في الأسابيع التي سبقت الانتخابات.

ومع ذلك، يتمتع بولا تينوبو بدعم قوي من حزب المؤتمر التقدمي الحاكم باعتباره داعمًا مهمًا للرئيس الحالي. ويحمل أتيكو أبو بكر اسمًا معروفًا بكونه واحدًا من أغنى رجال الأعمال في نيجيريا، حيث شغل أيضًا منصب نائب الرئيس والمرشح الرئاسي في عام 2019 لحزب الشعوب الديمقراطي الذي ينتمي إليه.

مخاوف التأخير

وفي ولاية بورنو الشمالية الشرقية، شوهد رجال الشرطة المنتشرون لحماية وحدات الاقتراع يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى مواقعهم. وأثيرت مخاوف التأخير حول ما إذا كان الناخبون سيتم حرمانهم من حق التصويت.

وقال سامسون إيتودو، رئيس YIAGA Africa، أكبر مجموعة مراقبي الانتخابات في نيجيريا، إنه لم يكن هناك مسؤولو انتخابيون في أكثر من %70 من وحدات التصويت قبل ساعة من الموعد المقرر لبدء التصويت.

البحث عن المال

وانتظر النيجيريون ساعات في طابور البنوك في جميع أنحاء البلاد الأسبوع الماضي بحثًا عن المال.

وقال كينجسلي إيمانويل، 34 عاماً، مهندس مدني، إن ندرة السيولة كانت عقبة حقيقية أمام العديد من الناخبين المحتملين.

وقال من مركز اقتراع في مدينة يولا في مدينة يولا بولاية أداماوا: «ليس لديهم نقود لدفع ثمن سيارة تجارية ومعظمهم لا يقبل تحويل (نقود)». «لذلك من الصعب جدًا عليهم الوصول إلى وحدة الاقتراع الخاصة بهم».

وتتم مراقبة التصويت بعناية لأن نيجيريا هي أكبر اقتصاد في إفريقيا وأحد أكبر منتجي النفط في القارة. وبحلول عام 2050، تقدر الأمم المتحدة أن نيجيريا ستتعادل مع الولايات المتحدة كثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم بعد الهند والصين.

كما أنها موطن لواحد من أكبر تجمعات الشباب في العالم: حوالي 64 مليونًا من أصل 210 ملايين نسمة تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا، بمتوسط 18 عامًا فقط.

وقالت فافور بن ذات، 29 عاما، التي تمتلك شركة أغذية في العاصمة أبوجا، إنها كانت تدعم مرشح الحزب الثالث بيتر أوبي.

وقالت «أوبي يعرف ما يحتاجه النيجيريون». «إنه يعرف ما يزعجنا بالفعل وأعتقد أنه يعرف كيف يتعامل معه». بعد أن أعلن المسؤولون في نوفمبر قرارهم بإعادة تصميم العملة النيجيرية، النيرة، تباطأ تداول الأوراق النقدية الجديدة. في الوقت نفسه، توقف قبول الأوراق النقدية القديمة، مما أدى إلى نقص في بلد يستخدم فيه الكثيرون النقد في المعاملات اليومية.