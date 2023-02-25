الهند تتوسط لإنهاء حرب أوكرانيا

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وقال عقب لقاء المستشار الألماني أولاف شولتس في نيودلهي، إن الهند تدعو منذ بداية الحرب إلى حل خلال الحوار والدبلوماسية.
وصرح السفير الألماني في نيودلهي، فيليب أكرمان، قبل زيارة المستشار بأن الهند يمكن أن تكون مرشحا مناسبا لإيجاد حل للحرب الأوكرانية، ولكن ليس في الوقت الحالي.
وامتنعت الهند عن التصويت على قرار دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجبه روسيا إلى الانسحاب من أوكرانيا، وتتعاون الهند، التي تقع جنوب آسيا، والتي تضم ثاني أكبر عدد من السكان في العالم بعد الصين، بشكل وثيق مع روسيا اقتصاديا وعسكريا.
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