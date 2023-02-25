مصرع انتحاري خلال تنفيذ هجوم في أفغانستان

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وقال مدير إدارة الإعلام والثقافة الإقليمية، معاز الدين أحمدي، إنه جرى استهداف الانتحاري قبل أن يصل إلى الحشد الموجود أمام البنك، وأضاف أحمدي: «فيما عدا منفذ الهجوم، لم يصب أحد بجروح خطرة».
وقتل أحد مسؤولي الأمن البارزين بالإقليم وحارساه الشخصيان، في ديسمبر في تفجير سيارة أعلنت داعش المسؤولية عنه.
وعقب عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، كثف تنظيم داعش هجماته في أنحاء البلاد، والتي استهدفت بالأساس الأقليات الدينية وأعضاء طالبان، وكذلك المراكز الدبلوماسية الأجنبية.
وأصبحت أفغانستان معزولة عن الغرب جراء سياسات طالبان الصارمة ضد النساء، وتجاهلها حقوق الإنسان ورفضها تشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف.
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