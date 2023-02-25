رصاص الغدر يسقط عشرات الفلسطينيين في غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، متأثرين برصاص الغدر الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة، حسبما أعلنت مصادر طبية فلسطينية. وأفاد مسعفون بنقل مصابين اثنين خلال تظاهرات شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، أحدهما حرجة في الوجه جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز. وأوضح المسعفون أن عشرات آخرين من المتظاهرين أصيبوا بالاختناق وجرى علاجهم ميدانيا في مناطق متفرقة شرق قطاع غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل. وحسب مصادر محلية وشهود عيان تظاهر مئات الشبان الفلسطينيين قرب السياج الفاصل للاحتجاج على تصاعد التوتر في الضفة الغربية. وحسب إحصاءات فلسطينية رسمية قتل 64 فلسطينيا في الضفة الغربية وشرق القدس منذ بداية العام الحالي برصاص الجيش الإسرائيلي في أكبر حصيلة منذ 2000.

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