الجسر الإغاثي السعودي ينقل 12 طنا من الأغذية لحلب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال في بلدة جنديرس بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب بسوريا.

وجرى توزيع 12 طنا و91 كجم من السلال الغذائية، و125 حقيبة إيوائية و125 خيمة إيوائية، استفاد منها 715 فردا بواقع 125 أسرة من متضرري الزلزال، ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيره المركز لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.

وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من خمسين ألف شخص بعد أسبوعين من الزلزال، وقالت وكالة الكوارث التركية (أفاد)، «إن تركيا وحدها سجلت 44218 حالة وفاة، وتم الإبلاغ عن 5900 حالة وفاة في الآونة الأخيرة في سوريا.

استمرت الهزات الارتدادية في رج المنطقة مرارا، الأمر الذي سبب ذعرا بين السكان المحليين، حسب الحكومة التركية التي أفادت بأن 20 مليون شخص تأثروا بعواقب الزلزال، وتفترض الأمم المتحدة أن 8.8 ملايين شخص سيتأثرون في سوريا.