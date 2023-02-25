تبون: الجزائر مستهدفة ولن نقبل الانبطاح

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وذكر في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، «بعض الدول الأوروبية تعتقد بكل سذاجة أن الجزائر محمية خاصة، لكن الجزائر حرة، هي تدرك مثلا أن مصلحتها مع إيطاليا، لأن هذا البلد هو الوحيد الذي وقف معنا في أحلك الظروف التي عاشتها بلادنا في تسعينات القرن الماضي».
ومضى قائلا: «نحن لا ننسى أبدا من قدم لنا ذرة خير، كما لا ننسى دون أن ننتقم ممن فعل بنا شرا».
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