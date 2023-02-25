شكرا لقرائتكم خبر تبون: الجزائر مستهدفة ولن نقبل الانبطاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، «إن بلاده مستهدفة من جميع الجوانب؛ لأنها لا تقبل الانبطاح»، مبديا أسفه لتعليق العمل بمعاهدة الصداقة والتعاون مع إسبانيا.

وذكر في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، «بعض الدول الأوروبية تعتقد بكل سذاجة أن الجزائر محمية خاصة، لكن الجزائر حرة، هي تدرك مثلا أن مصلحتها مع إيطاليا، لأن هذا البلد هو الوحيد الذي وقف معنا في أحلك الظروف التي عاشتها بلادنا في تسعينات القرن الماضي».

ومضى قائلا: «نحن لا ننسى أبدا من قدم لنا ذرة خير، كما لا ننسى دون أن ننتقم ممن فعل بنا شرا».