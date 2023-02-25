الأردن يحبط تهريب أسلحة إلى سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبط الجيش الأردني صباح أمس محاولة تهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، إن قوات حرس الحدود رصدت من خلال فريق كشف الطائرات المسيرة، محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حيث تم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكد المصدر أنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على بندقية واحدة من نوع إم 4 وقنابل يدوية.