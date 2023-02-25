الحوثيون يقيدون حركة نساء اليمن

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وفي جامعة إب وسط اليمن منعت ميليشيات الحوثي الطلاب والطالبات من عمل مشاريع التخرج والبحوث المشتركة بين الطلاب والطالبات، ضمن قيود جديدة تفرضها على الطلاب الجامعيين في مناطق سيطرتها.
ووجه نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب أحمد أبو لحوم المسجل العام بالجامعة ومنه إلى عمداء الكليات، وفقا لمذكرة مرفوعة من رئيس ملتقى الطالب الجامعي، وهو كيان استحدثته ميليشيات الحوثي في الجامعات.
وطالبت المذكرة الحوثية بمنع اشتراك الطلاب والطالبات في بحوث التخرج أو مشاريع المقررات، بذريعة محاربة ما سمته «الاختلاط»، وقوبلت التوجيهات برفض واسع في الأوساط الأكاديمية والطلابية وسخرية واسعة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال السنوات الماضية، حولت ميليشيات الحوثي جامعة إب إلى حوزة طائفية لنشر وإقامة فعالياتها المختلفة طوال العام.
في السياق، ألزمت الميليشيات الحوثية بائعي محلات العبايات بصنعاء ببيع عبايات ذات مواصفات محددة خلال اجتماع عقدته مع مالكيها، وعدد من قيادات وضباط الميليشيات، لإقرار ضوابط تفصيل وبيع العبايات النسائية وذلك في سلوك يشابه سلوك الجماعات الإرهابية كالقاعدة وداعش.
من جهة أخرى، لوحت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بالعودة للتصعيد، ورفضت التحرك الدولي للتهدئة، ونفذت مناورات عسكرية في محافظة ذمار، وقال القيادي الحوثي حسين العزي في تغريدة على «تويتر»، «إن وضعية الهدوء الهش قد تنتهي في أي لحظة، في إشارة إلى استعداد جماعته لاستئناف العمليات العسكرية»، وأردف «أملنا أن تنتهي هذه الوضعية بطرق دبلوماسية ومعالجات حقيقية وعاجلة».
وفي السياق، تجددت المواجهات المسلحة بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي خلال الساعات الماضية، جراء محاولات الميليشيات التسلل صوب تباب حاكمة قرب خطوط التماس غرب محافظة تعز غربي اليمن».
وقال الإعلام العسكري: «إن وحدات من اللواء الأول حراس الجمهورية اشتبكت مع الميليشيات المدعومة إيرانيا من مسافات قريبة في أطراف منطقة البرح التابعة لمديرية مقبنة». ونوه إلى أن كل ترتيبات وتحركات ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا لتلك المحاولات البائسة كانت مرصودة لحظة بلحظة.
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