بيان من وزارة الخارجية بشأن حادث مقتل مواطن مصري في إيطاليا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية، اليوم السبت، أن القنصلية العامة في ميلانو، أكدت أنه تم إلقاء القبض على الجناة في قضية المواطن "محمد إبراهيم منصور" الذي تعرض لحادث قتل فى إيطاليا.

يأتي هذا في إطار جهود القطاع القنصلي بوزارة الخارجية فى متابعة تطورات القضية.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد ذكرت الوزارة أن القنصلية العامة بميلانو أوضحت أنه وفقاً لنتائج التحقيقات تبين أن الدافع وراء عملية القتل هو خلافات شخصية بين المجني عليه وأسرة والدة طفلته الإيطالية، ويجري البحث عن المزيد من المشتبه في تورطهم في الجريمة.

وأكدت الخارجية المصرية أنها مستمرة في متابعة سير التحقيقات حفاظاً على حقوق المواطن المصري وضماناً لسرعة عودة رفاته.