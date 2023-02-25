شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يطلق ماراثون رياضى شبابى ويواصل إقامة معارض غذائية.. قوافل متنقلة مخفضة وإحتفالية تعليمية فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، اليوم السبت، الموافق 25 فبراير 2023، عدداً من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين، وأيضاً ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين ، إيماناً منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة المنوفية،أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، معرض "أهلا رمضان"، لبيع السلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين في قرية ميجريا بمدينة أشمون، وذلك لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعاء، وشمل المعرض كافة أنواع السلع والزيوت والمكرونات والسكر والسمنه والأرز، وغيرها من المنتجات الغذائية، وشهد المعرض عقب افتتاحه إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين علي المعروضات.

كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، لخدمة أهالي قرية سهواج بمركز أشمون، تحت عنوان "قوافل الخير"، وشملت تخصصات "باطنة، صدر، أطفال، جلدية، عظام، أنف وأذن"، مع إجراء التحاليل الطبية، وقدمت القافلة الكشف الطبي علي 320 حالة في التخصصات، وشهدت إقبالاً كبيراً من الأسر وذويها، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين.

كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في منشأة العرب بمركز قويسنا، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت تخصصات مختلفة منها "أطفال، عظام، رمد، باطنة وصدر، جلدية"، حيث شهدت إقبالاً كبيراً من كبار السن والأسر وذويهم.

كما أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، حملة تحت شعار "بلدنا نظيفة"، في قري مركز ومدينة منوف، حيث انطلقت الحملة من قرية طملاي واستهدفت تسوية جميع الشوارع الرئيسة بقرى منوف، كما سيتم القضاء علي جميع أماكن تجمعات القمامة، وذلك بمشاركة فرق من شباب الحزب.

وفي محافظة بني سويف،نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة سلع غذائية مكبرة متنقلة، لتجوب كافة مراكز المحافظة، لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، بعدد من قرى مركزي الفشن وسمسطا، وتضمنت القافلة التي جاءت بالتعاون مع شركة الفيومي للأستيراد والتصدير، عدد 9 سيارات محملة بسلع غذائية مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، والتي شملت عدد 5 سيارات بقرى مركز الفشن، وسيارتين بقرية الشنطور بمركز سمسطا، وسيارتين متنقلتين في الشوارع ودعم القافلة، وشملت السلع التي تضمنتها القافلة المتنقلة: الأرز، السكر، المكرونة، الزيت، تونة، سمن نباتي، وسط إقبال كبير من المواطنين على الشراء.

كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية كفر ناصر بمركز ببا، لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، وذلك بالتعاون مع أمانة مركز إهناسيا، وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين وتوفير العلاج والتحاليل اللازمة بالمجان، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا، ووقعت القافلة الكشف الطبي على 700 مواطن في تخصصات: أطفال، باطنة، أسنان، عظام، وسط إقبال كبير من المواطنين.

وفي محافظة الجيزة،اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، القافلة الطبية المجانية للكشف علي أمراض العيون، في قرية المنصورية بمركز منشاة القناطر، حيث وقعت الكشف الطبي علي 384 حالة، ما بين مياه بيضاء ومياه زرقاء وشبكية وتم تقديم العلاج بالمجان.

كما استكملت أمانة الحزب بالمحافظة، إقامة معرض "كسوة شتاء"، لتوفير جميع أنواع الملابس الشتوية وبأسعار مخفضة للمواطنين بمركز أوسيم، ويأتي تفعيلاً لمبادرة "شتاء دافئ"، والتي تستهدف فئات الأسر الأكثر إحتياجاً والمرضى وغير القادرين تخفيفاً عنهم لمواجهة برد الشتاء القارص بتوفير جميع أنواع الملابس الشتوية وبأسعار مخفضة.

وواصلت أمانة الحزب بالمحافظة، مبادرة دورس التقوية المجانية لتلاميذ المرحلة الإبتدائية، بمقر أمانة قسم الوراق، وذلك بعد النجاح الكبير الذي تحقق خلال الفصل الدراسي الأول استحق إشادة أولياء الأمور.

كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة عن الزواج المبكر وختان الإناث وتوعية الأسر لخطورة المخدرات في مقر أمانة قسم الجيزة، بحضور أكثر من 150 أمراة تمثل كافة فئات المجتمع المصري والشارع الجيزاوي.

كما واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، بتوفير سيارات غذائية متنقلة تجوب قري مركز البدرشين، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث تم التواجد بقرية مين رهينة وسط إقبال كبير من الأهالي على شراء السلع الغذائية الأساسية من سكر وأرز ومعلبات وبقوليات وزيوت ولحوم مجمدة بأسعار مخفضة.

وفى محافظة الفيوم،نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في بندر أول الفيوم، تضمنت تخصصات مختلفة منها "جراحة، باطنة، عظام، أطفال، نساء وتوليد"، بالإضافة إلي إجراء التحاليل الطبية بالمجان، وشهدت القافلة إقبال كبير من المواطنين وتم الكشف عليهم مجاناً.

وفي محافظة جنوب سيناء،نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، ماراثون رياضي شبابي، للجري بين شباب مدينة طور سيناء، بمشاركة 500 شاب وفتاة، من مختلف المدينة، وذلك في إطار دعم الشباب والرياضة والمتفوقين والتنافس الشريف المبني على الإيمان والعمل، وتشجيع جميع الفئات علي ممارسة الرياضة، وانطلق ماراثون للركض في المدينة، من أمام ديوان عام المحافظة وصولاً إلي ميدان أفريقيا، حيث تم تقديم التهنئة والهدايا والجوائز والميداليات المتنوعة علي المتسابقين والفائزين بالمراكز الأولى في السباق خلال الماراثون.

كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة تثقيفية حول دور الإعلام والإتيكيت وكيفية الظهور الإعلامي المميز، بمقر أمانة مدينة طور سيناء، حيث شهدت استجابة كبيرة من الحضور وقيادات الحزب وحالة من الحوار البناء حول كيفية الظهور الإعلامي والعمل علي زيادة التواصل الإعلامي مع الجمهور وزيادة نشر الوعي والإرتقاء بالأفكار.

وفى محافظة المنيا،نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية قلوصنا بمركز سمالوط، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات وتمكنت من الكشف علي 265 حالة، شملت تخصصات مختلفة منها " أسنان، وباطنة، وأطفال، وأنف وأذن، وعظام، ونساء وتوليد"، بالإضافة إلي إجراء التحاليل الطبية، ولاقت القافلة إقبال كبير من قبل المواطنين.

وفي محافظة الإسماعيلية،أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، معرض لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، في قسم ثان، وسط تخفيضات كبيرة، لمحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار، وشهد المعرض منذ افتتاحه توافد عدد كبير من المواطنين علي المعرض، للاستفادة من العروض المقدمة على كافة السلع التى يحتاجها المواطن، بعدما أطلقت الأمانة مبادرة لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

وفي محافظة أسيوط،نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية كبري تحت عنوان "التعليم من أجل مناهضة العنف"، في إطار اهتمام الدولة بالمرأة والفتاة، وذلك علي مسرح مدرسة الجامعة الثانوية المشتركة بأسيوط، وبدأ اللقاء بزيارة معرض الرسم الخاص بمسابقة "كيف تري مستقبلك"، وانطلاق فعاليات الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم كلمة للمشاركون في الحفل الذي أكدوا علي أهمية دور المرأة للأسرة والمجتمع، وعلي هامش الحفل، قدم أطفال مركز ديروط عدد من العروض الفنية الراقصة، وإلقاء الشعر علي الحاضرين، وفي نهايته، كرم الأطفال الفائزين في مسابقة الرسم وإلقاء الشعر بشهادات تقدير وجوائز عينية.

كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة توعوية عن التواصل الإجتماعى لشرح إيجابيات وأهميته وأدواره في المجتمع، وذلك بمقر أمانة مركز البدراي، وتناولت الندوة أيضا أهمية التواصل الإجتماعى، ومساهمته في تفريغ الشحنات السلبية داخل الإنسان وأنه يقوم بتعليم الإنسان مهارات التعامل فى الحياة.

كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة تثقيفية عن مخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس في الوحدة الحزبية بالشيخ نجيب بمركز القوصية، وتناولت الندوة الحديث عن حروب الجيل الخامس ومحاولات خلق التوتر وكل مايعكر صفو مصر والمصريين.

وفي محافظة مطروح،نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في مستشفي سيوة المركزي، بالتعاون مع أحد نوادي روتاي، وشملت تخصصات مختلفة متعددة منها "أطفال، باطنة، نساء، عظام، أنف وأذن، رمد، أسنان، جراحة" وغيرها من التخصصات، وشهدت القافلة إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين.

كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، دورة تدريبية عن البروتوكول السياسي والإتيكيت، بحضور عدد من أمناء الأمانات، ويستهدف البرنامج التدريبي أعضاء هيئة مكتب المحافظة وأعضاء الأمانات النوعية، وكافة أعضاء الحزب، وأهمية التفاوض والإقناع، وشمل البرنامج التدريبي، مجموعة من الدورات الهامة.

وفي محافظة الإسكندرية،

أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، معرضاً لبيع منتجات الأسرة المصرية، لأهالى قسم الرمل ثان، وشمل المعرض بيع المشغولات اليدوية بأسعار مخفضة مدعمة، وذلك في مناطق "القلعة، والصالحية، والبكاتوشي".