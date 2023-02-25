سقوط ممول حزب الشيطان في بوخارست

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سقط أحد الممولين الرئيسين لحزب الشيطان الإرهابي المسمى بـ(حزب الله) اللبناني، إحدى أذرعة الشر الإيراني في المنطقة، بعدما اعتقلت السلطات الرومانية محمد إبراهيم بزي في بوخارست.

وأعلنت واشنطن اعتقال بزي، المصنف على لائحة الإرهاب الأمريكية منذ 2018، لدى وصوله إلى مطار العاصمة الرومانية بوخارست.

ويحمل بزي الذي يبلغ من العمر (58 سنة) الجنسيتين اللبنانية والبلجيكية، وقد رصدت واشنطن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن مكان وجوده، إذ أسهم بجمع ملايين الدولارات لمصلحة حزب الله على مدى سنوات.

وقال المدعي العام الأمريكي في بروكلين بريون بيس، «اعتقد محمد بزي أن بإمكانه نقل مئات آلاف الدولارات سرا من الولايات المتحدة إلى لبنان، دون أن تنتبه له أجهزة إنفاذ القانون»، مضيفا بأن اعتقاله اليوم يبرهن أن بزي كان مخطئا.

وسيتم ترحيل بزي، إضافة لمواطن لبناني آخر يدعى طلال شاهين ويبلغ من العمر (78 سنة)، من رومانيا إلى الولايات المتحدة. يذكر أن بزي يدير أعمالا تجارية في دول عدة مثل بلجيكا ولبنان والعراق وفي غرب أفريقيا، ويملك أو يسيطر على شركات جميعها معاقبة أمريكيا. وصنفته الخزانة الأمريكية إرهابيا عالميا في 17 مايو 2018، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224.

على صعيد آخر، أعلنت «جمعية مصارف لبنان» الجمعة، أن بنوك البلاد ستعلق إضرابها لأسبوع بناء على طلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، بعد أيام من تحركه ضد القاضية غادة عون التي فتحت سلسلة تحقيقات عشوائية في عمل مؤسسات مالية.

ودخلت البنوك في إضراب منذ السابع من فبراير الجاري، بعد اجتماع لمناقشة الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأ اقتصاد البلاد بالانهيار قبل أكثر من 3 سنوات، وشهد الانهيار فرض قيود صارمة على عمليات السحب والتحويلات التي يجريها المودعون، مما دفع عددا منهم إلى إقامة دعاوى قضائية ضد البنوك أو التهديد بالعنف للحصول على أموالهم.

وقالت الجمعية إنها قررت وقف الإضراب بناء على تمني رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي حتى يتسنى للمودعين الحصول على الخدمات المصرفية.

وقد صرح ميقاتي الثلاثاء الماضي لقناة «الجديد» اللبنانية، بأنه على اتصال بجمعية مصارف لبنان، وتوقع انتهاء الإضراب في غضون 48 ساعة من دون ذكر تفاصيل.

وتحرك ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي الأربعاء الماضي لعرقلة عمل القاضية غادة عون التي تجري تحقيقا في القطاع المالي منذ انهياره في 2019 بعد عقود شهدت خلالها البلاد فساد حكومات وإهدار موارد وسوء إدارة مالية.

بزي ممول حزب الشيطان

