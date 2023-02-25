شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مع نظيره نادي بورنموث، وذلك مساء اليوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام بورنموث

وأعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه به نظيره نادي بورنموث، بعد قليل على ملعب فيتاليتي ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

حراسة المرمى: ايديرسون

خط الدفاع: اكانجي، لويس، دياز، اكي.

خط الوسط: جوندوجان، رودري، فودين.

خط الهجوم: الفاريز، هالاند، جريليتش.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة بعد تحقيق 16 فوز و4 تعادلات وخسر 4 مرات بينما يأتي بورنموث في المركز الثامن عشر وقبل الأخير برصيد 21 نقطة حيث فاز خلال 5 مباريات وتعادل بستة وهزم باثنا عشر لقاء.

