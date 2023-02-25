شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في تشكيل آرسنال لمواجهة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، بالإعلان عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره ليستر سيتي، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد بعد قليل، آرسنال لمواجهة نظيره ليستر سيتي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 54 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الرابع عشر، برصيد 24 نقطة.

ويرغب آرسنال الفوز في هذه المباراة، لاقتناص الثلاث نقاط، والابتعاد بالصدارة عن مانشستر سيتي الذي يتواجد في وصافة الدوري،برصيد 52 نقطة.

ويغيب عن تشكيل آرسنال، توماس بارتي، بينما يتواجد نيكيتاه على مقاعد البدلاء.

تشكيل آرسنال لمواجهة ليستر سيتي

وجاء تشكيل آرسنال لمواجهة نظيره ليستر سيتي، في بطولة الدوري الإنجليزي، كالتالي:

حراسة المرمى: أرون رامسديل.

خط الدفاع: بنيامين وايت، جابرييل، ويليام ساليبا، أولكساندر زينتشينكو.

خط الوسط: تشاكا، جورجينيو، أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، تروسار.