شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء الهندي وشولتس يبحثان الاستثمار وإنهاء حرب أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، عن استعداد بلاده "للمساهمة في أي مساعي سلام" لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال مودي عقب لقاء المستشار الألماني أولاف شولتس في نيودلهي إن الهند تدعو منذ بداية الحرب إلى حل من خلال الحوار والدبلوماسية.

فيما قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن بلاده تعتزم توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع الهند، على نحو ملحوظ.

وفي أعقاب محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، اليوم السبت، إن من المنتظر تكثيف الاستثمارات الألمانية في الهند وزيادة عدد الموظفين لدى الشركات الألمانية الـ 1800 العاملة هناك "بشكل كبير".

وأعرب شولتس عن تأييده لإبرام اتفاقية لتحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند في أقرب وقت ممكن إذ تعد الهند من الاقتصادات الصاعدة وصاحبة ثاني أكبر عدد من السكان في العالم بعد الصين، وقال شولتس: "سأسعى شخصيا حتى لا يستغرق هذا الأمر فترة طويلة كما استغرق حتى الآن".

وتفاوض الاتحاد الأوروبي والهند في الفترة بين 2007 حتى 2013 حول إبرام اتفاقية لتحرير التجارة غير أن المحادثات فشلت آنذاك. وتم استئناف المحادثات مرة أخرى في العام الماضي.

وبالإضافة لذلك، دعا شولتس إلى تعزيز تبادل الكوادر الفنية المتخصصة وتعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير.

كما دان شولتس الحرب الروسية على أوكرانيا التي تتخذ الهند منها موقفًا محايدًا، وقال شولتس إن "هذه الحرب كسرت المبدأ الذي ينادي بـ "عدم جواز تغيير الحدود بالقوة وألا تشكل القوة العلاقات الدولية بل القانون وألا تكون النزعة التحريفية هي أساس تعامل الدول".

وكانت الهند امتنعت عن التصويت على قرار جرى التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة أول أمس الخميس للمطالبة بسحب القوات الروسية من أوكرانيا.

وكان السفير الألماني في نيودلهي، فيليب أكرمان، صرح قبل زيارة المستشار بأن الهند يمكن أن تكون مرشحا مناسبا لإيجاد حل للحرب الأوكرانية - ولكن ليس في الوقت الحالي.