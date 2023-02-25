شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها رغم نهائيتها؟.. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "هل يجوز لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها رغم نهائيتها؟"، استعرض خلاله 9 حالات حددها المشرع لرجوع المحكمة عن الحكم، و7 حالات أخرى لا يجوز فيها الطعن بـ"النقض"، وننشر صيغة طلب عدول عن قرار سقوط الطعن، وإليكم التفاصيل كاملة:

هل يجوز لـ"النقض" الرجوع عن أحكامها رغم نهائيتها؟.. 9 حالات حددها المشرع لرجوع المحكمة عن الحكم.. و7 حالات لا يجوز فيها الطعن بـ"النقض".. وننشر صيغة طلب عدول عن قرار سقوط الطعن



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