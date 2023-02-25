شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يقرر الإستغناء عن خدمات جيمس ميلنر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مجلس إدارة نادي ليفربول الإنجليزي لتطوير الأداء والفريق والعودة إلى النتائج الإيجابية مرة أخرى خلال الفترة القادمة.

ويريد مجلس إدارة نادي ليفربول الإنجليزي رحيل العديد من اللاعبين وتطوير صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.



وكشفت تقارير صحفية عن حقيقة رحيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي جيمس ميلنر عن صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

ويريد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب رحيل لاعب الفريق جيمس ميلنر عن صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

موعد مباراة ليفربول القادمة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي لخوض مباراة أمام نظيره نادي كريستال بالاس ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ونادي كريستال بالاس اليوم الساعة العاشرة الا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر الا ربع بتوقيت مكة المكرمة.