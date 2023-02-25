تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة كريستال بالاس

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محمد الفلاح - استقر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب على تشكيل الفريق المتوقع لمواجهة كريستال بالاس ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول الإنجليزي لمواجهة كريستال بالاس

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، ديوجو جوتا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي لخوض مباراة أمام نظيره نادي كريستال بالاس ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ونادي كريستال بالاس اليوم الساعة العاشرة الا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر الا ربع بتوقيت مكة المكرمة.