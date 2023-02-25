انت الان تتابع خبر نحو عاصمة أرقى وأجمل.. بغداد تتحول الى ورشة عمل كبرى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشمري عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي انه " بأشراف مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وفريقه،‏ العاصمة‬ تتحول الى ورشة عمل كبرى لأكثر من 150 مشروع لـ أمانة بغداد وعشرات المشاريع لـ وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة".وأضاف: "المشاريع تتضمن اعادة تأهيل واكساء وتوسيع وتأثيث الطرق واقامة مجسرات وانفاق وجسور عابرة للأنهر وخطوط سريعة ومربعات سكنية جديدة ومشاريع ماء ومجاري وكهرباء ومداخل العاصمة التي تم البدء بالتنفيذ فيها فضلاً عن سريان اجراءات مشروع مترو بغداد بشكل عملي على امل الانتهاء من المتطلبات سريعاً".

‏ودعا الشمري: "لنتضامن مع بعضنا البعض ونتحمل ازعاجات الطريق والزحام املاً بالحلول الجذرية بعيداً عن الترقيع".

