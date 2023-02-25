انت الان تتابع خبر "احتجاز ثكنة".. الداخلية تصدر عقوبة بحق ضابط قام بتصرفات غير قانونية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "جه وزير الداخلية، الجهات المختصة في وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ضابط برتبة عميد ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بتصرفات غير قانونية بعيدة عن القواعد والسلوك المهني للمؤسسة الأمنية من بينها القيام بإطلاق العيارات النارية في إحدى المناسبات العامة".وأضافت: "حيث وجه الوزير بمعاقبة الضابط بعقوبة إدارية "احتجاز ثكنة" واتخاذ الإجراءات الإدارية الأخرى بحقه".