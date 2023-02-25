شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن التنسيقية: تدشين منصة "حوار" يساعد الحكومة فى ترتيب أولويات العمل الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب أحمد فوزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين وعضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن تدشين مجلس الوزراء منصة "حوار" للمشاركة المجتمعية، تساهم في مد جسور التواصل وتعزيز مبدأ التشاركية بإفساح الفرص للشارع المصري بالمشاركة في عملية صنع القرار والتعبير عن إشكاليات مجتمعاتهم المحلية، فضلا عن تقدمهم برؤى وأفكار تساعد على تحويل التحديات لفرص بالانتقال لقرارات تنفيذية أو مشروعات على أرض الواقع.

وأشار "فوزي"، إلى أن إطلاق تلك المنصة ستحقق مشاركة إلكترونية مستدامة للمواطنين بتوفير قناة اتصال مباشرة لتلقي الرؤى واستطلاع الآراء، وهو ما يستكمل اهتمام القيادة السياسية بتوسيع قواعد المشاركة الجماهيرية بإتاحة الآليات اللازمة لتفاعل فئات المجتمع، بما يضمن الاستماع لمطالب المواطنين لرسم أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة وخارطة الطريق اللازمة بكل محافظة، فضلا عن تكوين اتجاهات الرأي العام بشأن القضايا الحالية وآراء الخبراء والمتخصصين حولها.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن المنصة التفاعلية تأتي تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022"، والتي ستمكن من وجود آلية تواصل دائمة بين المستثمرين ومجتمع الأعمال لطرح رؤى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودفع معدلات النمو الاقتصادي، وذلك من خلال قسم "حوار الخبراء"، والذي تم تخصيصه للخبراء والمتخصصين للتعرف على آرائهم، وما يتعلق بصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024.

وأكد أن المنصة ستضم إمكانية تقديم مبادرة أو طرح نقاش حول موضوع أو أكثر وفقًا للقطاعات المختلفة، وهو ما يساعد الحكومة في التعرف عن قرب على كافة التحديات والوصول لمحددات ملموسة بالاستفادة من وجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات، مشددا على أهمية توافر معايير فعالة للتقييم وتتبع آليات تحويل تلك الرؤى وما سيتم طرحه لقرارات فعالة بضمان دراستها وتفنيدها، والترويج الفعال للمنصة للتعريف بكيفية المشاركة وطرح الآراء.