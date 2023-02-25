انت الان تتابع خبر بـ 4 طرق.. كيفية الحصول على بشرة بيضاء وصافية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - - عصير الليمون والحليب لتفتيح لون البشرةطريقة التحضير والاستخدام:- امزجي ملعقة كبيرة من الحليب السائل- ملعقة صغيرة من العسل- ملعقة كبيرة من عصير الليمون للحصول على خليط متجانس.- وزّعي الأخير على وجهك، واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ.- عصير البطاطس لإزالة الخلايا الميتةطريقة التحضير والاستخدام:- قشري حبة بطاطس وقطعيها إلى قطع صغيرة جداً- وافركي بها المناطق التي تريدين تفتيحها- اتركيها لمدة 20 دقيقة قبل شطف بشرتك بالماء الفاتر.

- الزبادي لبشرة نقية وشابة

طريقة التحضير والاستخدام:

- اخلطي ملعقتين صغيرتين من الزبادي

- ملعقة صغيرة من العسل لكي تتشّكل عجينة ناعمة.

- طبقي الأخيرة على بشرتك، واتركيها لمدة 15 دقيقة قبل شطفها بالماء البارد.

- ماء الأرز والحليب لبشرة أكثر صفاءً

طريقة التحضير والاستخدام:

- اطحني نصف كوب من الأرز المسلوق

- وأضيفي إليه 4 ملاعق كبيرة من الحليب السائل واخلطي جيداً للحصول على مزيج ليّن.

- وزّعي الأخير على بشرتك، واتركيه لمدة لا تقل عن نصف ساعة، قبل شطف بشرتك بالماء الدافئ.