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بـ 4 طرق.. كيفية الحصول على بشرة بيضاء وصافية

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بغداد - ياسين صفوان - - عصير الليمون والحليب لتفتيح لون البشرة
طريقة التحضير والاستخدام:
- امزجي ملعقة كبيرة من الحليب السائل
- ملعقة صغيرة من العسل
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون للحصول على خليط متجانس.
- وزّعي الأخير على وجهك، واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ.

- عصير البطاطس لإزالة الخلايا الميتة
طريقة التحضير والاستخدام:
- قشري حبة بطاطس وقطعيها إلى قطع صغيرة جداً
- وافركي بها المناطق التي تريدين تفتيحها
- اتركيها لمدة 20 دقيقة قبل شطف بشرتك بالماء الفاتر.

- الزبادي لبشرة نقية وشابة
طريقة التحضير والاستخدام:
- اخلطي ملعقتين صغيرتين من الزبادي
- ملعقة صغيرة من العسل لكي تتشّكل عجينة ناعمة.
- طبقي الأخيرة على بشرتك، واتركيها لمدة 15 دقيقة قبل شطفها بالماء البارد.

- ماء الأرز والحليب لبشرة أكثر صفاءً
طريقة التحضير والاستخدام:
- اطحني نصف كوب من الأرز المسلوق
- وأضيفي إليه 4 ملاعق كبيرة من الحليب السائل واخلطي جيداً للحصول على مزيج ليّن.
- وزّعي الأخير على بشرتك، واتركيه لمدة لا تقل عن نصف ساعة، قبل شطف بشرتك بالماء الدافئ.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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