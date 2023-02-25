انت الان تتابع خبر السوداني: الاتحادات والنقابات تمثل الوزارات الظل والظهير الساند لخطط الحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الاخير "ترأس الجلسة الأولى للّجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات، التي تأسست بموجب قوانين خاصة، وبناءً على توجيهات سيادته خلال الاجتماع الذي عقده مع الاتحادات والنقابات المهنية والقطاعية في شهر تشرين الثاني العام المنصرم، لما تمثله من خبرات تدعم العمل الحكومي".وبحثت الجلسة، بحسب البيان "الآليات الكفيلة بدعم الاتحادات والنقابات للقيام بدورها وأداء مهامّها المرجوّة، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تضمنت أوراق عمل قدمها عدد من رؤساء الاتحادات والنقابات".

وأشار السوداني خلال الجلسة، إلى "رؤية الحكومة في أهمية التنسيق مع الاتحادات والنقابات، كونها تمثل الوزارات الظل والظهير الساند والداعم لخطط الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي في محاور الإصلاح والتنمية وتقديم الخدمات ومحاربة الفساد".

ووجّه السوداني بـ"عقد اجتماعات متواصلة بين الاتحادات والنقابات، والجهات الحكومية القطاعية لتنضيج الأفكار التي تخص البرامج والمشاريع، بهدف عرض ما يلزم منها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

