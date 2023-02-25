شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن يحبط تهريب أسلحة وقنابل من سوريا (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أحبطت قوات الأمن الأردنية في المنطقة العسكرية الشرقية، اليوم السبت، محاولة تهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة مسيرة دون طيار قادمة من الأراضي السورية.



وقال مصدر عسكري مسؤول وفقا لموقع 24 الاماراتي في الجيش الأردني: "إن قوات حرس الحدود، رصدت من خلال فريق كشف الطائرات المسيرة، محاولة اجتياز "طائرة مسيرة دون طيار" الحدود، بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية"، حسب ما نقلت قناة المملكة الأردنية.

وبين المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على بندقية M4 عدد (1)، و(4) قنابل يدوية وتبين أنه تم إعداد الطائرة المسيرة بطريقة مفخخة في حال تم ضبطها من قبل عناصر حرس الحدود، وقام فريق هندسي مختص بالتعامل معها والتحفظ عليها، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.