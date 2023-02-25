شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تهدي سوريا 10 سيارات مزودة بأحدث الأجهزة التقنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تواصل دولة الإمارات مساعداتها لرفع المعاناة عن المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 فبراير/ شباط.

وبناء على توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، واستمرارا لجهود دولة الإمارات الإغاثية للأشقاء في سوريا، أهدت قيادة العمليات المشتركة ضمن عملية "الفارس الشهم 2" وبالتنسيق مع الهلال الأحمر الإماراتي جمهورية سوريا 10 سيارات مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية الحديثة.



المبادرة تأتي استمرارا للدعم الإنساني الذي تقدمه الإمارات لصالح الأشقاء في سوريا وبالأخص في المجال الصحي.

ويجسد الدعم النوعي للقطاع الصحي في سوريا نهج القيادة الرشيدة في دولة الإمارات في تبني المبادرات التي تعنى بتحسين حياة الناس، من خلال تعزيز الخدمات الأساسية التي يحتاجونها وفي مقدمتها خدمات القطاع الصحي.

ومنذ الساعات الأولى للزلزال، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، تضامن دولة الإمارات الكامل مع سوريا وتركيا، ووقوفها إلى جانب البلدين في هذه الظروف الصعبة والمأساة الإنسانية الكبيرة، واستعدادها لتقديم كل دعم ممكن للمساعدة في مواجهة آثار هذا الزلزال.

وتنفيذًا لتوجيهاته، أعلنت "قيادة العمليات المشتركة" في وزارة الدفاع بدء عملية" الفارس الشهم 2" لدعم الأشقاء والأصدقاء في سوريا وتركيا بمشاركة القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي و"مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية" و"مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية" والهلال الأحمر الإماراتي.