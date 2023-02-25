شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: تدشين منصة "حوار" خطوة هامة لإشراك المصريين فى صنع القرار وبناء المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن تدشين منصة "حوار" تبلور جدية الدولة في مشاركة كل أطياف المجتمع في التعاطى مع القضايا الرئيسية، لافتا إلى أنه سبق هذه المنصة أيضا إطلاق الحوار الوطنى، والذى لم يمنح الفرصة للخبراء والسياسيين والاقتصاديين والنواب والأحزاب السياسية فحسب بل آثر أن يفتح الباب على مصراعيه لكل فئات الشعب للمشاركة بفاعلية، وتقديم مقترحات ورؤى وأفكار مختلفة تصب في النهاية في صالح الدولة وترسم مستقبلها.

أضاف الجندى، أنه في الوقت الذى نقدم فيه كل الشكر للقيادة السياسية على إطلاقها للحوار الوطنى وتفعيله بهذا الشكل فإن الإعلان عن منصة "حوار" أيضا كأحد نتائج توصيات المؤتمر الاقتصادى الذى عقدته الحكومة مؤخرا ، يمثل خطوة جيدة للغاية وتستهدف توفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات، وكذلك استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا اقتصاديا وسياسيا ومجتمعيا.

وقال الجندى، إن لغة الحوار التي تتخذها الدولة المصرية منهجا في الوقت الحالي، تؤكد الرغبة الحقيقة في المبادرة لإشراك المصريين في صنع القرار وتحديد أولويات الدولة ورسم خريطة مستقبلها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن منصة "حوار" تمثل تمكين جاد وحقيقى للمواطنين الراغبين في الإدلاء بمقترحاتهم والتعبير عن أفكارهم بحرية ووفقا لإطار رسمى واهتمام بالغ بداية من رأس الدولة والحكومة وغيرها من المسئولين.

ودشن مجلس الوزراء منصة «حوار» للمشاركة المجتمعية، كأكبر منصة تفاعلية تهدف إلى تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار، وتأتى المنصة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في شهر أكتوبر من العام الماضي «مصر 2022»، وكذلك استكمالًا لسلسلة من الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتعزيز الحوار المجتمعي ، وتُتيح منصة «حوار» للمواطن لإبداء الآراء والمقترحات في مختلف الموضوعات المطروحة على المنصة، كذلك المشاركة في استطلاعات الرأي المطروحة.