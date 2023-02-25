شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: مصر ترفض التدخلات الخارجية فى الشأن العراقى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن البلاد العربية تمر منذ فترة بأمواج متلاطمة من التحديات الجسام هددت أمن واستقرار مجتمعاتنا حتى كادت أن تودي بأمتنا العربية، مؤكداً على أن تلك المعضلات العربية أظهرت بما لا يدع مجالاً للشك الحاجة الماسة لصياغة مقاربة عربية مُشتركة لمواجهتها امتثالاً لعوامل الوحدة التي تربط نسيجنا العربي برباط متين.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس النواب أمام المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي، والمُنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، بشأن الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق.

في مستهل الكلمة قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن الدولة المصرية صاغت رؤية شاملة لانقاذ الدول العربية من براثن الفوضى قوامها الحفاظ على بنية وتماسك ووحدة الدول الوطنية العربية والرفض التام لأية تدخلات خارجية في الشئون الداخلية للدول العربية.

وأشار جبالي إلى أن العراق على مدار سنوات طويلة مضت تحمل ما لايطيق في مواجهة جملة مُعقدة من المهددات أثقلت كاهلة، لكن الشعب العراقي الشقيق واجه تلك المُهددات ببسالته المعهودة، واستطاع أن يُحقق انتصاراً تلو الآخر، وهو ما يجعلنا ننظر للنموذج العراقي بفخر شديد، مؤكداً على أن مصر لطالما ساندت العراق الشقيق على كافة المستويات باعتباره أحد ركائز الاستقرار والأمن العربي، وشدد على أن مصر ترفض بشكل قاطع وتام التدخلات الخارجية في الشأن العراقي والتي تهدف لإذكاء النعرات الطائفية، مُضيفاً أن عراقاً مستقر وآمن يُعد إضافة محورية لا غنى عنها لمنظومة الأمن القومي العربي.

وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس النواب الدول العربية إلى دعم العراق وتعزيز التضامن العربي مع الشعب العراقي الشقيق.