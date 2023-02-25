انت الان تتابع خبر بمشاركة عدة دول بينها مصر.. اليابان تطلق "كأس العالم لجمع القمامة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت اليابان مؤخراً أنها ستستضيف أول بطولة لكأس العالم لجمع النفايات، والتي أطلقت عليها اسم "SpoGomi"، وهي كلمة مختصرة لكلمتي " الرياضة " و "النفايات" باللغة اليابانية، حيث تجوب فرق من جميع أنحاء العالم شوارع طوكيو، بحثاً عن القمامة لجمعها.ووفقاً لما ذكره موقع Oddity Central، فإن البطولة ستقام في شهر تشرين الثاني 2023، وسيشارك فيها 20 فريقاً من دول مختلفة، مثل اليابان المستضيفة، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وجنوب إفريقيا، والهند، والفلبين، وتايلاند، وماليزيا، إضافة إلى مشاركة دولة عربية وحيدة وهي مصر.

رغم أنها ستقام للمرة الأولى، فإن مسابقة SpoGomi ليست حديثة العهد كما يظن البعض، وإنما هي رياضة شعبية قديمة تمارسها اليابان منذ عام 2008، وانتشرت الرياضة الجديدة بسرعة كبيرة في البلاد، قبل أن تتحول إلى المستوى العالمي.

وتتألف الفرق المشاركة من 3 إلى 5 لاعبين فقط، يحاولون التقاط أكبر قدر ممكن من القمامة من منطقة معينة، أثناء محاولة فرزها بشكل صحيح في أكياس ملونة لكل نوع (نفايات قابلة للحرق، بلاستيك قابل لإعادة التدوير، علب معدنية، إلخ)، في فترة زمنية محددة وهي ساعة واحدة فقط.

عندما ينتهي الوقت سيتم فرز سلة المهملات والتحقق من الفرز المناسب، ويفوز الفريق الذي لديه أكبر عدد من القمامة.

في حالة التعادل يتم تحديد الفائز حسب جودة سلة المهملات، مع منح النقاط حسب النوع (يفوز الفريق الذي جمع أعقاب السجائر بأكبر عدد من النقاط).

في حين أنه توجد قواعد واضحة تم إعدادها- من قواعد السلامة، مثل منع اللاعبين من التقاط القمامة بالقرب من الطرق، أو مسارات السكك الحديدية، إلى قواعد الروح الرياضية مثل احترام قواعد الفرق الأخرى.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة South China Morning Post فإن الحكام سيراقبون الألعاب، حيث لا يسمح للمتسابقين أيضاً بالركض وأخذ العناصر من الممتلكات الخاصة.

كما يجب أن يرتدي جميع المشاركين قفازات تنظيف شديدة التحمل، تسمح لهم بالتقاط أي نوع من القمامة تقريباً، بالإضافة إلى استخدام ملقط لالتقاط القمامة من وضعية الوقوف.

كما يجب أن يصرخ جميع اللاعبين قبل بداية المسابقة "جمع القمامة رياضة".



تبدو النسخة الافتتاحية لكأس العالم SpoGomi طريقة رائعة لتشجيع الناس على الحفاظ على نظافة الأماكن العامة.

ويشرح الموقع الرسمي لبطولة كأس العالم لجمع القمامة SpoGomi على الإنترنت، أنّ المخلفات الموجودة في المحيطات أصبحت مشكلة رئيسية في جميع أنحاء العالم، ما يقرب من 80% من تلك المخلفات يأتي من المدن، حتى إنّه يتوقع في عام 2050 أن يتجاوز عدد القمامة أعداد الأسماك في المحيط.

وأضاف الموقع أنّ الهدف من إقامة بطولة كأس العالم لجمع النفايات لجعل جمع القمامة رياضة، ولجعل جميع الناس يشاركون في الحد من انتشار القمامة في المحيطات، إضافة إلى أنّ البطولة هي للجميع، ويمكن لأي شخص أن يفوز فيها من خلال العمل الجماعي والاستراتيجية والتكتيكات، بغض النظر عن العمر أو الجنس.

وعادةً ما تتلقى الفرق الفائزة شهادة أو كأساً من المنظمين، وربما جائزة صغيرة من الرعاة.

لكن SpoGomi لا تتعلق حقاً بالمكافآت، إذ يستمتع المشاركون فقط بالطبيعة التنافسية لهذه الرياضة، ويعملون كفريق، ويقضون وقتاً ثميناً في الهواء الطلق، وأخيراً وليس آخراً، الحفاظ على نظافة مدنهم.

واكتسبت هذه الرياضة شعبية متزايدة في اليابان، لا سيما في المدارس، حيث أصبحت جزءاً من المناهج الدراسية عندما يتعلم الأطفال عن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

في حين يبدو أنّ المنتخب الياباني هو المرشح الأوفر حظاً للفوز، لاسيما أن جماهيره معتادون على التنظيف خلفهم، وهو ما نشاهده دائماً في مباريات كرة القدم، بدءاً من مونديال فرنسا 1998، وأخيراً في مونديال قطر 2023.