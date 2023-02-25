انت الان تتابع خبر لقاءات نارية.. مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت: بينها ديربي مدريد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم حسب توقيت غرينيتش:
الدوري الإسباني
ريال مدريد # أتلتيكو مدريد – الساعة 17:30
فالنسيا # ريال سوسييداد – الساعة 20:00
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي # أرسنال – الساعة 15:00
بورنموث # مانشستر سيتي – الساعة 17:30
كريستال بالاس # ليفربول – الساعة 19:45
الدوري الإيطالي
إمبولي # نابولي – الساعة 17:00
دوري أبطال إفريقيا
الترجي التونسي # الزمالك المصري – الساعة 16:00
الأهلي المصري # ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي – الساعة 19:00
الرجاء المغربي # حوريا الغيني – الساعة 19:00
الدوري السعودي
ضمك # النصر – الساعة 15:30.