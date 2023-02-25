انت الان تتابع خبر لقاءات نارية.. مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت: بينها ديربي مدريد والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم حسب توقيت غرينيتش: بغداد - ياسين صفوان - وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم حسب توقيت غرينيتش: الدوري الإسباني



ريال مدريد # أتلتيكو مدريد – الساعة 17:30 فالنسيا # ريال سوسييداد – الساعة 20:00 الدوري الإنجليزي



ليستر سيتي # أرسنال – الساعة 15:00 بورنموث # مانشستر سيتي – الساعة 17:30 كريستال بالاس # ليفربول – الساعة 19:45 الدوري الإيطالي



إمبولي # نابولي – الساعة 17:00 دوري أبطال إفريقيا



الترجي التونسي # الزمالك المصري – الساعة 16:00 الأهلي المصري # ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي – الساعة 19:00 الرجاء المغربي # حوريا الغيني – الساعة 19:00 الدوري السعودي



ضمك # النصر – الساعة 15:30.

