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لقاءات نارية.. مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت: بينها ديربي مدريد

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انت الان تتابع خبر لقاءات نارية.. مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت: بينها ديربي مدريد والان مع التفاصيل


بغداد - ياسين صفوان - وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم حسب توقيت غرينيتش:



# أتلتيكو مدريد – الساعة 17:30

فالنسيا # ريال سوسييداد – الساعة 20:00



ليستر سيتي # أرسنال – الساعة 15:00

بورنموث # مانشستر سيتي – الساعة 17:30

كريستال بالاس # – الساعة 19:45



إمبولي # نابولي – الساعة 17:00

دوري أبطال إفريقيا

الترجي التونسي # الزمالك المصري – الساعة 16:00

الأهلي المصري # ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي – الساعة 19:00

الرجاء المغربي # حوريا الغيني – الساعة 19:00

الدوري السعودي

ضمك # النصر – الساعة 15:30.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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