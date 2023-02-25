انت الان تتابع خبر كشف ملابسات جريمة قتل "غامضة" واعتقال الجاني في بابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ور لـ الخليج 365، ان "فريق عمل مختص استطاع في اقل من ٤٨ ساعة كشف جريمة قتل غامضة لرجل خمسيني في قضاء المسيب شمالي المحافظة".

وأضاف انه "بعد اجراء الكشف على محل الحادث ونقل الجثة الى الطب العدلي تم القبض على المجرم القاتل من قبل فريق العمل الذي ضم مكافحة الاجرام وقوة سوات وخلية الصقور والامن الوطني والاستخبارات ومكافحة الارهاب وقسم شرطة المسيب بالتعاون مع وحدة كاميرات المراقبة الفيديوية".



واشارت القيادة الى ان "المتهم اعترف بعد مجابهته بالادلة بارتكابه جريمة القتل بواسطة سلاح (مسدس)، ليتم تصديق اقواله قضائياً وتوقيفه وفق احكام المادة (٤٠٦) من قانون العقوبات العراقي".