شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائى بحصول سيدة على ميراثها بعقد زواج عرفى.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "حصلت على حقها بالورث بعقد زواج عُرفى"، استعرض خلاله حكما قضائيا بإثبات زواج من عقد عُرفى بعد وفاة الزوج ضد الورثة، والمحكمة تُنصف الزوجة وتُثبت أحقيتها فى الميراث الشرعى، وتُبطل إعلام الوراثة الصادر للورثة بدونِها، وإليكم التفاصيل كاملة:

حصلت على حقها بالورث بـ"عقد زواج عُرفى".. حكم قضائى بإثبات زواج من عقد عُرفى بعد وفاة الزوج ضد الورثة.. المحكمة تُنصف الزوجة وتُثبت أحقيتها فى الميراث الشرعى.. وتُبطل إعلام الوراثة الصادر للورثة بدونِها



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