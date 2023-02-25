شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مبادئ قضائية توضح كيفية تعيين مدير إدارة المال الشائع.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن الالتشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "لو في خلاف مع شركائك أو في الميراث.. كيفية تعيين مدير لإدارة المال الشائع"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض يرسخ 3 مبادئ قضائية تشرح كيفية تعيين مدير لإدارة المال الشائع حال وجود خلاف مع شركاء أو في الميراث للخروج من الأزمة، أبرزها أن أعمال الإدارة المعتادة للمال الشائع إلزامية لأغلبية الشركاء بحسب قيمة الأنصبة، أما حال عدم وجود ثمة أغلبية يكون مؤداه للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء اتخاذ التدابير الضرورية وتعين عند الحاجة مدير للمال الشائع طبقا للمادة 828 مدنى، وإليكم التفاصيل كاملة:

لو في خلاف مع شركائك أو في الميراث.. كيفية تعيين مدير لإدارة المال الشائع.. 3 مبادئ قضائية تشرح "التعيين" للخروج من الأزمة.. ويجوز تعيين حارس قضائي لإدارة المال الشائع.. والنقض تتصدى للأزمة

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