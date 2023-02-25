انت الان تتابع خبر بيكيه وحبيبته في موقف محرج بسبب شاكيرا (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي مقطع فيديو انتشر على الإنترنت، يمكن رؤية لاعب برشلونة السابق يغادر رفقة حبيبته الجديدة بتعابير مستاءة، بعد أن قرر صاحب المطعم الذي يعشق شاكيرا وفنها طردهما.وهذا ثاني موقف محرج تتعرض له شيا، فالشهر الماضي أطلقت شاكيرا أغنيتها التي جاء في كلماتها: "أنا بمثابة اثنين من ذوات الـ 22 عاما، لقد استبدلت (سيارة) فيراري مقابل توينغو. لقد استبدلت (ساعة) روليكس بكاسيو".

وعوضا عن أن يتجنب بيكيه الرد، فإنه ظهر علنا وهو يمدح ساعة كاسيو ويرتدي واحدة، ثم قاد سيارة توينغو وحرص على أن يتم تصويره، في إشارة إلى أنه يفضل حبيبته الجديدة.

يذكر أن تقارير صحفية أكدت أن شاكيرا اكتشفت خيانة بيكيه من خلال علبة مربى فراولة، إذ عادت من السفر لتجد العلبة التي كانت في الثلاجة فارغة، فعلمت أن امرأة تواجدت في المنزل خلال غيابها، كون بيكيه والأولاد لا يأكلون هذه المربى.

وبالفعل، قامت شاكيرا بالإشارة إلى مربى الفراولة في الفيديو الخاص لأغنيتها "Te Felicito" في نيسان الماضي.

وانفصلت شاكيرا (45 عاما) عن بيكيه (35 عاما) في حزيران 2022، بعد علاقة استمرت 12 عاما، أثمرت عن ابنين، هما ساشا (10 أعوام)، وميلان (7 أعوام).

