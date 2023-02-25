انت الان تتابع خبر السوداني يوجه بتشكيل خلية لمتابعة تنفيذ مشاريع الصرف الصحّي ببغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "ترأس اجتماعاً لممثلي شركات القطاع الخاص العراقية، المتخصصة بتنفيذ مشاريع شبكات الصرف الصحّي في بغداد".

وجدد السوداني في مستهل الاجتماع، "حرص الحكومة على إزالة كل العقبات التي تعيق تنفيذ مشاريع الصرف الصحّي في بغداد، وإيلائها الأولوية في التنفيذ؛ لارتباطها بمحور الخدمات في البرنامج الحكومي".



ووجه بـ"تشكيل خلية متابعة في مكتب رئيس مجلس الوزراء، تتولى المتابعة المباشرة لتنفيذ هذه المشاريع ضمن المدّة المقررة، وإنهاء حالة التلكؤ في المشاريع الخدمية".

وشدد رئيس الوزراء، على "ضرورة أن تكون معايير هذه المشاريع ضمن المواصفات المطلوبة، وأن تكون المنافسة بين الشركات المتقدّمة للتنفيذ ضمن ضوابط مهنية ومعايير واضحة، بعيداً عن أي محسوبية تسببت في السابق بعرقلة التنفيذ".

