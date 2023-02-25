انت الان تتابع خبر مدرب تشيلسي: تلقيت رسائل تتمنى موتي أنا وأولادي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال غراهام بوتر: "لقد تلقيت بعض رسائل البريد الإلكتروني غير اللطيفة التي تريدني أن أموت وأولادي أن يموتوا. من الواضح أنه ليس ممتعًا أن أتلقى ذلك، إذا ذهبت إلى العمل وقام شخص ما بإهانتك، فلن يكون ذلك ممتعًا، إذا كنت تعتبر أسوأ شخص في تاريخ النادي".وأضاف مدرب تشيلسي: "يمكنك أن تقول "أوه، أنا لا أهتم" لكنك تعلم أنني أكذب لأن الجميع يهتم بما يعتقده الناس لأننا مرتبطون اجتماعيًا".

وأكد بوتر رغبته في النجاح بتشيلسي وقال: "أريد أن أنجح هنا، لذا فإن هذه الفكرة التي لا أهتم بها هي محض هراء".

وتفهم مدرب تشيلسي غضب المشجعين لكنه أكد صعوبة التهديدات على عائلته وقال: "وأود أن أسألك أن تسأل عائلتي كيف كانت الحياة بالنسبة لي ولهم. لم يكن لطيفا على الإطلاق. أتفهم أن المشجعين سيعودون إلى منازلهم وهم غاضبون حقًا لأن فريقهم لم يحقق الفوز، لكنني أؤكد لكم أن حياتي في الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية كانت متوسطة جدًا، بخلاف حقيقة أنني ممتن حقًا لهذه التجربة ويمكنني أن أقول ما هو التحدي الكبير".

وخرج تشيلسي من التنافس على كأس رابطة الأندية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي كما خسر في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 0/1 أمام بروسيا دورتموند.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 31 نقطة بفارق 11 نقطة عن المركز الرابع، آخر مركز مؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وفاز الفريق مرتين في آخر 14 مباراة في الدوري.

