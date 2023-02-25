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حادث سير يودي بحياة 33 شخص في باكستان

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بغداد - ياسين صفوان - وقال جوندال لوسائل إعلام محلية، إن الحادث وقع على الطريق السريع "إم-5" بالقرب من منطقة روكانبور في مقاطعة رحيم يار خان.

وأوضح أن حافلة ركاب صغيرة انقلبت على الطريق السريع بسبب انفجار أحد الإطارات ثم اصطدمت بها حافلة كبيرة مسرعة وسيارة جيب، ما تسبب في مقتل 13 شخصاً في مكان الحادث.


وهرعت فرق الإنقاذ والشرطة إلى مكان الحادث وتم نقل جثث القتلى والمصابين إلى مستشفى قريب.

ورجح مسؤولو المستشفى إمكانية ارتفاع حصيلة الوفيات، نظراً لأن العديد من المصابين في حالة حرجة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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