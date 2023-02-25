انت الان تتابع خبر تركيا تبعث رسالة شكر إلى العراق بشأن دعم متضرري الزلزال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، تسلم رسالة خطيَّة من نظيره التركيّ مولود تشاووش أوغلو".

وأعربَ أوغلو عن، "شكره لحكومة العراق وشعبه، للدعم الذي تَقَدَّمت به الحكومةُ العراقيَّة من مُساعدات إغاثيَّة إلى المناطق التي ضربها الزلزال المُدمِّر فجر السادس من شباط الجاري".



واشاد، بدور "فريق البحث والإنقاذ العراقيّ، الذي شارك في عمليات إغاثة المتضررين من كارثة الزلزال".