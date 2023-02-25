دولة الإمارات تشارك الكويت أعيادها الوطنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تشارك دولة الإمارات، الكويت احتفالاتها بأعيادها الوطنية، في وقت تمضي فيها العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب.

تعاون متنامي في أمور عدة، لعل أبرزها مشاركة الكويت لأول مرة في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي اختتم الجمعة، وتعاون بين البلدين لإطلاق أول قمر صناعي كويتي قبل نحو شهر.

برز التعاون المتنامي بين البلدين أيضا في تبادل الزيارات وتواصل المباحثات وتعزيز التعاون بما يصب في صالح دعم أمن واستقرار وازدهار البلدين والمنطقة.

وقبل أيام، أجرى الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت، زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، أعقبها زيارة للشيخ طلال خالد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة بدولة الكويت.

وضمن أحدث خطوات التعاون بين البلدين، تم الإعلان عن استكمال الربط الثنائي للأنظمة المرورية ضمن مشروع خليجي متكامل يهدف لتبادل المعلومات وتوحيد الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة.

احتفالية مشتركة

وتحتفل الكويت السبت بالعيد الوطني الـ62، بمناسبة ذكرى استقلالها عن الاستعمار البريطاني عام 1961، فيما تحيي الأحد يوم التحرير الـ32 الذي يصادف ذكرى تحريرها من الغزو العراقي 26 فبراير/شباط 1991.

وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، الكويت احتفالاتها بعيدها الوطني الـ62، في تجسيد لعمق العلاقات الأخوية والإستراتيجية التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين.

وتتحول تلك المناسبات المهمة إلى احتفالية مشتركة تجسد أواصر الأخوة والمحبة والمصير المشترك الذي يجمع بين البلدين، والعلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تتوثق وتزداد تلاحما وقوة عاما تلو الآخر.

وتشهد الإمارات في تلك المناسبة إقامة مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة احتفاء بالعيد الوطني لدولة الكويت، ومنها إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة العمرانية بألوان علم دولة الكويت، ووضع الشعارات ولافتات التهاني في مراكز التسوق في جميع إمارات الدولة، إضافة إلى تنظيم احتفالات ثقافية وتراثية خاصة بالمناسبة.

كما أصدرت مجموعة بريد الإمارات طابع بريدي تذكاري بتلك المناسبة، وذلك تجسيدًا لعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين واحتفاءً بالروابط الراسخة التي تجمعهما.

وتم إطلاق الطابع التذكاري ضمن احتفال سفارة دولة الكويت في أبوظبي، ويحمل الطابع شعار "الإمارات تحب الكويت"، وهو مزيَّنٌ بعلمي البلدين وأبرز معالمهما العمرانية.

وفي مثل تلك المناسبات الهامة، يستذكر الكويتيون وقفة دولة الإمارات وجيشها الباسل إلى جانبهم في محنة الغزو العراقي عام 1990 والشهور التي تلتها وصولًا إلى تحريرها، حيث قدّمت دولة الإمارات 8 شهداء و21 جريحًا دفاعًا عن الحق والشرعية، ومبادئ حسن الجوار.



يأتي الاحتفال بتلك المناسبة الهامة في وقت تتواصل فيه وتيرة العلاقات المتنامية بين البلدين في نسق تصاعدي يتجسد من خلال اللقاءات المتواصلة والزيارات المتبادلة.

وقبل أيام، التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات التي استضافتها دبي 13-15 فبراير/ شباط الجاري.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تقوم عليها جهود التنمية والاستدامة بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالخير على البلدين.

كما استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وذلك على هامش المناسبة نفسها.

ورحّب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برئيس مجلس الوزراء الكويتي ومشاركته في أعمال القمة، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات بشقيقتها الكويت، ومدى الترابط بين الشعبين الشقيقين، وخصوصية تلك العلاقة الممتدة بين البلدين والتي تشكل ركيزة أساسية للعمل الخليجي المشترك.

واستعرض اللقاء عددًا من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والمستوى المتقدم الذي بلغه التنسيق بين الدولتين بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإمارات وأخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

من جهته، أعرب الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، عن تقديره لدولة الإمارات المحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تقدمه من نموذج للتنمية الشاملة المستدامة، ضمن كافة المجالات الحيوية بما في ذلك مجال التطوير الحكومي والتي تعد استضافة القمة العالمية للحكومات، ثمرة هذه الجهود بما تمثله كمنصة فعالة لتبادل الأفكار والخبرات والاطلاع على نماذج ناجحة من السياسات والبرامج والخدمات الحكومية.

وأعرب عن أمله أن تشهد علاقات التعاون بين البلدين مزيدًا من التطور خلال المرحلة المقبلة في ضوء الرغبة المشتركة في الوصول إلى آفاق أرحب من النجاحات المشتركة ضمن مختلف المجالات.

وترجمة لهذا التعاون المتنامي، شاركت الكويت للمرة الأولى في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" الذي يُعد أحد أهم المعارض الدفاعية على مستوى العالم وأكبرها على مستوى المنطقة، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/شباط الجاري.

والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في المعرض الشيخ طلال خالد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة بدولة الكويت، حيث تطرق اللقاء إلى مشاركة بلاده في المعرض وأهمية الفرص التي يقدمها " آيدكس" لتبادل الخبرات والرؤى بين المشاركين.

أيضا التقى الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على هامش معرض "آيدكس 2023" مع الشيخ طلال خالد الصباح.

بحث الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون القائم في المجالات الشرطية والأمنية بين البلدين الشقيقين.