انت الان تتابع خبر الحرس الثوري الإيراني: نسعى لقتل ترامب وبومبيو ثأراً لسليماني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر قائد القوة الجوية للحرس الثوري العميد علي حاجي زاده في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: "نحن نأمل أن نتمكن من قتل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو لأنهما أصدرا قرار اغتيال الجنرال سليماني".وبشأن قصف قاعدة عين الأسد غرب العراق بصواريخ بعد اغتيال سليماني، قال العميد حاجي زاده: "كان بإمكاننا قتل 1000 جندي أمريكي في تلك الضربة، لكن الهدف لم يكن قتل هؤلاء".

وأضاف: "لو كان الأمريكان قد ردوا على قصفنا ولو بقذيفة واحدة، لكنا سنقصف قواعد أمريكا المنتشرة في المنطقة".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلنت مسؤوليتها عن إصدار أوامر باغتيال قاسم سليماني بطائرة مسيرة استهدفت سيارته عند خروجه من مطار بغداد الدولي في العراق فجر 3 من كانون الثاني 2020.

وبعد ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني عن قصف قاعدة عين الأسد في غرب العراق التي تتمركز بها القوات الأمريكية بعدة صواريخ، فيما قالت الولايات المتحدة إن هذه الضربة لم تسفر عن خسائر بشرية.

كما زعم العميد حاجي زاده أن "الأسطول البحري الأمريكي بأكمله في مرمى الصواريخ الإيرانية وكل السفن الأمريكية على مسافة 2000 كم في المحيط الهندي والبحر الأحمر والمتوسط في مرمى صواريخ إيران، وحددنا سقف ألفي كيلومتر لصواريخنا احتراماً للأوروبيين، ونتمنى أن يحافظوا على احترامهم".

وكشف القائد بالحرس الثوري: "نقوم الآن بالبحث عن طريقة لإزاحة الستار عن صاروخ فرط صوتي، وخلال العام أو العامين المقبلين سيكون لدينا قفزات كبيرة وستسمعون أخباراً جيدة في هذا المجال".

وتابع: "هناك تطور كبير في عملنا على الأقمار الصناعية وهناك تعاون كبير بين القوة الجوية في الحرس الثوري ووزارة الدفاع ومنظمة الفضاء، وهناك أخبار سارة في المستقبل القريب".

