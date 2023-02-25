انت الان تتابع خبر بيكيه يعيد رونالدينو لعالم الكرة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووقع النجم البرازيلي البالغ من العمر 42 عاما مع فريق "بورسينوس" الإسباني، للعب في دوري "الملوك" أو "كينغز ليغ".وسيلعب رونالدينو بالرقم 12 هذا الأسبوع على ملعب "كوبرا أرينا"، في مواجهة بين "بورسينوس" و"بيو"، وفقما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

بطولة ينظمها بيكيه في برشلونة، وتقام بمشاركة 12 فريقا، وكل فريق يضم 12 لاعبا، يلعب كل منهم 11 مباراة، ثم مواجهة فاصلة على اللقب

وسبق رونالدينو إلى دوري "الملوك" كل من نجم لوس أنجلوس غالاكسي تشيتشاريتو، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

