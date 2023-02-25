شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مساعدات أمريكا العسكرية لأوكرانيا.. أكبر من إنفاق 10 سنوات في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تجاوزت المدفوعات الأمريكية لأوكرانيا حجم الإنفاق العسكري السنوي للولايات المتحدة في حرب أفغانستان، في الفترة من 2001 حتى 2010.

وبلغت المساعدات العسكرية الأمريكية لأفغانستان خلال هذه الفترة نحو 43.4 مليار دولار.

أما في حرب فيتنام فقد بلغت المساعدات الأمريكية نحو 90.9 مليار دولار خلال الفترة من 1965 حتى 1975.

وفي حرب العراق، بلغت المساعدات العسكرية الأمريكية نحو 125.1 مليار دولار خلال الفترة من 2003 حتى 2010.

أما في الحرب الكورية فقد بلغت المساعدات العسكرية الأمريكية نحو 138.2 مليار دولار خلال الفترة من 1950 إلى 1953.

وقدمت الولايات المتحدة على مدار العام الماضي دعما حاسما للشعب الأوكراني، وعملت بشكل وثيق مع الحكومة الأوكرانية لتوفير ما تحتاج إليه.

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الأوكراني زيلينسكي بشكل منتظم، واستضافه في البيت الأبيض، كما زاره في كييف بغرض توجيه رسائل قوية بشأن الدعم الثابت الذي تقدمه الولايات المتحدة.

وتشتمل الإجراءات التي اتخذتها واشنطن لدعم أوكرانيا المساعدات الأمنية.

قدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها على مدار العام الماضي مساعدات أمنية حاسمة أحدثت فارقا فعليا في ساحة المعركة وساعدت الشعب الأوكراني.

كما قدمت أكثر من مليون طلقة ذخيرة للمدفعية وأكثر من 100 ألف طلقة ذخيرة دبابات عيار 125 ملم 100 ألف طلقة ذخيرة للأسلحة الخفيفة.

وقدمت أيضا مروحيات وسفن دفاع ساحلية دون قبطان وأنظمة ومعدات مضادة للطائرات دون طيار.

وأطلقت الولايات المتحدة أيضا بالعمل مع الشركاء الأوروبيين وأوكرانيا مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، وهي تحالف من 50 دولة شريكة عززت تنسيقا لعمليات تسليم المساعدات الأمنية لمساعدة الشعب الأوكراني في حربه.

وقد التزم أعضاء المجموعة معا بتقديم 50 مليار دولار من المساعدات الأمنية، بما في ذلك 700 دبابة وآلاف الآليات المدرعة الأخرى وأكثر من ألف نظام مدفعية وأكثر من مليوني طلقة من ذخيرة المدفعية وأكثر من 50 نظاما متطورا لإطلاق صواريخ متعددة وأنظمة مضادة للسفن والهجمات الجوية.