شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رصاص واختناقات.. إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات شرق غزة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصيب عشرات الفلسطينيين، الجمعة، برصاص حي واختناقات جراء مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية، أن مصابين اثنين نقلا خلال مظاهرات شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، أحدهما حالته حرجة من جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز.

وأوضح المسعفون أن عشرات آخرين من المتظاهرين أصيبوا بالاختناق وجرى علاجهم ميدانيا في مناطق متفرقة شرق قطاع غزة، قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.

وكان مئات الشبان الفلسطينيين تظاهروا قرب السياج الفاصل للاحتجاج على تصاعد التوتر بالضفة الغربية، حسب مصادر وشهود عيان.

وكشفت إحصائيات فلسطينية رسمية مقتل 64 فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية وشرق القدس منذ بداية العام الجاري، برصاص الجيش الإسرائيلي، وتُعد الحصيلة الأكبر منذ عام 2000.

وكان 11 فلسطينيا قتلوا وأصيب العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي، إثر اقتحامه مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، الأربعاء الماضي.

وأعربت عدة دول عربية وغربية عن إدانتها لاقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس الفلسطينية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وعبر جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عن قلقه العميق من تصاعد العنف بالضفة الغربية، مؤكدا أن على كل الأطراف العمل لاستعادة الهدوء.