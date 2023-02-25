انت الان تتابع خبر الاتحاد الأوروبي يفرض الحزمة العاشرة من العقوبات على روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد، ان "الحزمة العاشرة تشمل "إجراءات مقيّدة موجهة ضد أفراد وكيانات داعمة للحرب، وتنشر الدعاية أو تسلّم طائرات مسيّرة تستخدمها روسيا في الحرب".

ويأتي الاتفاق بعد أنباء عن وجود خلافات بشأن مجموعة جديدة من عقوبات التكتل ضد روسيا.



والخميس، أنهى التكتل اجتماعًا فشل في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة العقوبات الجديدة.