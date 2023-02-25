شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نبيل عضو التنسيقية: البرلمان ليس له رقابة على الصناديق الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد نبيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الهيئة العامة للرقابة المالية هى المسئولة عن الرقابة على الصناديق، مؤكداً أن الصناديق الاستثمارية والحكومية ليس للبرلمان رقابة عليها.

وأوضح خلال مناظرة سياسية حول "دور صناديق الاستثمار في المشروعات الاقتصادية"، نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الاستسهال في الحلول وعمل صندوق لكل جهة أمر غير صحيح بسبب تأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة، ولم يكن هناك حلول جذرية للمشاكل.

وأشار نبيل، إلى أن إنشاء صناديق بالجهات لا يمكن للدولة معرفة الإيرادات والمصروفات فيها.

أدار الحوار خلال المناظرة، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة، النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد نبيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي مصباح قطب القيادي بحزب التجمع .

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.