شكرا لقرائتكم خبر عن كاسيميرو: أرغب في تحقيق البطولات مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد، بالتعليق على رغبته الكبيرة في تحقيق البطولات مع فريقه الإنجليزي، على الرغم من رؤيته الصعوبة في تحقيق البريمرليج.

وانضم كاسميرو لصفوف مانشستر يونايتد، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك عقب رحيله عن صفوف ريال مدريد.

وتحدث كاسيميرو لموقع مانشستر يونايتد الرسمي: أريد أن أكون معروفًا هنا كلاعب يفوز بالبطولات.

وتابع: هذا هو أهم شيء، بغض النظر عما إذا فزنا أم لا، لأننا نعلم أنه من الصعب الفوز بالألقاب، خاصة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث جميع المباريات صعبة.

وأضاف: لكني أريد الفوز بالألقاب والمباريات الهامة هنا، إنه ليس سهلا، نحن نعرف ذلك، خاصة لأننا نتحدث عن أصعب دوري في العالم،ولكن هذا ما أريد أن أكون معروفًا به.

وعن صعوبة تحقيق لقب الدوري الإنجليزي: حسنًا، بصراحة الأمر مختلف، خاصة بسبب الظروف المختلفة مثل كثافة المباريات هنا.

وواصل: لا أحاول التقليل من شأن الدوري الإسباني، لكن المباريات هنا أكثر صعوبة، وهناك عدد أكبر من الانتقالات.

وأردف: في إسبانيا، يفضلون عادة كرة القدم التيكي تاكا كما يسمونها هناك، هنا يوجد المزيد من الانتقالات، والمزيد من الحركات الهجومية.

واختتم: كل دوري له صفاته وسماته الخاصة، أعرف أن لكل منافسة سماتها الخاصة وأنا أحترم كلا البطولتين، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن يتكيف اللاعبون بأسرع ما يمكن.